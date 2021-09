L'aria che tira, Maria Giovanna Maglie si scatena e Mannheimer crolla: "Non ne ho mai azzeccata una"

09 settembre 2021 a

a

a

Il 3 e il 4 ottobre si vota per le elezioni comunali in 1.162 Comuni. Tra gli oltre 12 milioni di italiani chiamati alle urne ci sono anche i residenti nelle grandi città di Milano, Torino, Roma, Napoli e Bologna. Secondo i sondaggisti, tra cui Renato Mannheimer, il centrosinistra sarebbe in vantaggio nei capoluoghi di Lombardia, Emilia Romagna e Campania; mentre il centrodestra potrebbe festeggiare in Piemonte. Mannheimer, ospite di L'Aria che Tira il talk di La7 condotto da Myrta Merlino, ha ribadito in studio questi dati.

Nei sei capoluoghi di regione che andranno al voto il Pd è in netto vantaggio a Bologna, Napoli e Milano, può vincere a Roma e parte sconfitto soltanto a Trieste. Insomma se si andasse a votare domani per le elezioni politiche, il centrodestra stravincerebbe, ma lo scenario si fa improvvisamente precario per le elezioni amministrative del mese prossimo: i candidati dell'area di centrosinistra sono più competitivi quasi ovunque.

"Chi vuole fare la cavia?". Vaccino, la rabbia della Maglie: pane al pane, ciò che nessuno ha il coraggio di dire

Questo il pensiero di Mannheimer uscito dai dati in suo possesso. Chi non è d'accordo è l'altro ospite in studio: la giornalista Maria Giovanna Maglie che replica immediatamente al sondaggista: "I risultati sono spesso a sorpresa, hai delineato un cappotto del centrosinistra", commenta ironica. Ancora più ironica la risposta di Mannheimer: "Non ne ho mai azzeccata una nella vita, quindi questa sarà una volta in più", scatenando l'ilarità in studio della conduttrice Myrta Merlino.

"È la Boldrini a farlo, non viceversa". La Maglie zittisce i deliri della compagna: la mossa perfetta di Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.