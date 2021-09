Maria Giovanna Maglie al fianco della Palombelli per la frase sul femminicidio: "Ma quale bufera? Quante balle..."

17 settembre 2021 a

a

a

Le recenti dichiarazioni di Barbara Palombelli su femminicidi e violenza sulle donne hanno scatenato il caos sui social. E non solo. E' difficile trovare una sola persona che la difenda. Tra i pochissimi a schierarsi dalla sua parte c'è però Maria Giovanna Maglie. La bufera è scoppiata dopo la puntata di Forum del 16 settembre, quando la conduttrice, per introdurre il nuovo caso, ha detto: "A volte è lecito anche domandarsi se questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure se c’è stato un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte".

"Forse un comportamento esasperante della donna?". Femminicidio, le pesantissime parole di Barbara Palombelli

Una domanda, quella posta dalla Palombelli, che ha suscitato l'indignazione generale. A pensarla diversamente, però, è la Maglie, che su Twitter ha scritto: "Quale bufera? Quante balle politically correct! Fai un programma in cui si finge di celebrare un processo e introduci l'argomento del 'aveva perso la testa' o 'lei lo aveva provocato', che usano ahime i giornali e che si usa nei processi".

Secondo la giornalista, insomma, non c'è motivo di scandalizzarsi, visto che la questione posta dalla Palombelli non sarebbe affatto una novità. Ai commenti indignati di chi la accusa di giustificare la conduttrice di Forum, la Maglie ha risposto: "Non è che la scuso, è di più, proprio non vedo il problema, lo vedo completamente montato". E ancora: "Molto rumore per nulla ma ognuno è libero".

"Senza biglietto". Barbara Palombelli, un'impensabile retroscena su Chiara Ferragni: dove l'hanno beccata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.