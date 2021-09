Dritto e Rovescio, Maria Giovanna Maglie apocalittica: "Tentativo disperato per la libertà. Cosa accadrà all'Italia dopo la pandemia"

10 settembre 2021 a

a

a

Si parla di green pass e di obbligatorietà vaccinale da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su rete 4, nella puntata del 9 settembre e Maria Giovanna Maglie, ancora una volta difende la libertà di scelta. "Non sono un cattivo maestro e non voglio essere né un buono né un cattivo maestro, io cerco disperatamente di mostrare le falle vistose di questo metodo di gestire la pandemia", attacca. "E cerco disperatamente di mantenere per questa nazione dei margini di libertà". Perché, conclude Maria Giovanna Maglie, "domani la pandemia finisce e le restrizioni della libertà continuano".

Del Debbio ha deciso di aprire la nuova stagione di Dritto e Rovescio da Bergamo. “Perché ricomincio da qui? Perché questa è stata la città simbolo del disastro del Covid”, ha dichiarato il conduttore di Rete 4 che ha quindi deciso di raccontare la nuova realtà in cui viviamo partendo proprio da dove tutto ha avuto inizio un anno e mezzo fa.

"Perché ricomincio da qui". Paolo Del Debbio, un ritorno-bomba: ecco come si presenta in tv

Per citare un brano della mia amica Orietta Berti - ha aggiunto Del Debbio - abbiamo risolto un grande problema ma ce ne sono rimasti mille. Questo fotografa un po’ la nostra situazione attuale. Abbiamo avanti a noi l’inizio della scuola, la campagna vaccinale che deve continuare, il problema di chi non vuole vaccinarsi e anche il problema di come sistemare questa storia del Green pass, che ha provocato un vero e proprio casino in certe situazioni. Vediamo come si prosegue da ora in poi”.

Video su questo argomento Variante Delta e anticorpi, la mutazione più pericolosa. Green Pass, i fronti nella Lega. Bonus tv e rivoluzione digitale, come risparmiare: su LiberoTg

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.