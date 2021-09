Maria Giovanna Maglie replica a Guido Crosetto sul Green pass: "Non ho capito niente di questo episodio, sono inc***"

12 settembre 2021 a

Maria Giovanna Maglie furiosa. La giornalista replica a un tweet di Guido Crosetto. Al centro ancora una volta il Green pass. "Oggi all’imbarco per Bruxelles hanno rimandato indietro 4 persone munite di Green Pass - scrive il fondatore di Fratelli d'Italia -. 2 perché non era sufficiente quello con tampone antigienico e 2 perché devono essere trascorsi 14 giorni dalla seconda dose. La cosa che non ho capito è perché non controllare al check-in!". Quanto basta per scatenare la Maglie che rilancia: "Io invece, confesso, non ho capito niente di questo e molti altri episodi. Perciò sono inca**ta".

Non è una novità che la giornalista sia contraria al certificato verde. Qualche settimana fa la Maglie non aveva preso bene l'ipotesi avanzata da alcuni esponenti del governo: "A me la decisione di porre la fiducia sull'obbligo vaccinale pare l'ultima colpo alle nostre regole democratiche - premette -. Il Green pass è il grimaldello, non una misura di garanzia".

Poi la frecciata a Mario Draghi che ha ammesso tutto il suo sostegno a un ipotetico obbligo vaccinale: "Continuano a sbagliare la campagna. Secondo me non va proprio bene. Si parla dell'obbligo vaccinale per gli insegnanti, ma i docenti sono vaccinati al 90 per cento, se togli quelli che non possono vaccinarsi e quelli che hanno avuto il covid da poco, insomma non c'era ragione di questa campagna terroristica".

