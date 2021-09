CartaBianca, Mauro Corona confessa: "Bevevo e vedevo Bianca Berlinguer come il nemico", una scomoda verità

23 settembre 2021 a

Mauro Corona è tornato da Bianca Berlinguer a CartaBianca, su Rai tre, e per il gran rientro si è presentato in smoking. E con tante scuse alla conduttrice, alla quale aveva dato della "gallina" finendo cacciato dal programma. "Avevo già chiesto scusa su tutti i canali tranne che su Rai tre dove un signore che non nomino non me l'aveva permesso...", dice lo scrittore in una intervista a La Stampa, riferendosi a Franco Di Mare, direttore della rete.

"Ma insomma le televisioni vivono di ascolti, mi avranno richiamato per quelli. La verità è che vedevo Bianchina come un nemico contro cui scagliarmi perché bevevo. Non ho problemi a dirlo: ho avuto dei problemi di alcolismo. Prima di andare in trasmissione, facevo il giro di tutti i bar". Ora Corona si sta curando: "Non ne sono fuori ma sto meglio. Infatti sono diventato più docile e remissivo. Però qualche bicchiere ancora me lo bevo".

Di certo la sua presenza fa bene agli ascolti visto che lo share ci guadagna il 5.5 per cento. Un "botto" che Corona si spiega così: "Si vede che questo povero vecchio funziona. Infatti non capisco perché Bianchina non mi tenga lì tutta la puntata". E conclude: "Ormai siamo come Sandra e Raimondo. Siamo diversi, quindi ci completiamo. Però io avrò anche la nomea dell'uomo selvatico, ma al momento opportuno gli sparo in faccia la cultura".

