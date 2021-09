Vittorio Sgarbi, prego? Pizzicato alla Camera così: proprio lì sotto... scandaloso

23 settembre 2021 a

a

a

Eccentrico, vulcanico, incontenibile, imprevedibile. Di chi stiamo parlando? Già, proprio di Vittorio Sgarbi, mina vagante dentro e fuori dal parlamento. Il critico d'arte, nelle ultime settimane, sta combattendo la sua personalissima battaglia contro il Green pass, il certificato verde promosso da governo di Mario Draghi.

"Due ubriachi". Sgarbi tutto da godere, Giuseppe Conte e "Fonzie-Scanzi" ridicolizzati: occhio alla foto | Guarda

Ma, attenzione, Sgarbi è tutt'altro che un no-vax: vaccinato, semplicemente sostiene che il Green pass sia uno strumento autoritario che comprime le libertà individuali. E, soprattutto, la sua teoria - ci permettiamo di sintetizzarla - è la seguente: se io sono vaccinato e qualcun altro non lo è, poiché sono immunizzato, che cosa ho da temere? Ragionamento condivisibile o meno che come detto vi abbiamo presentato nella sua essenza.

Fischiano Sgarbi al concerto, lui demolisce la Murgia: una scena vergognosa, l'omaggio a Battiato finisce in disgrazia

E forse proprio per questa sua contrarietà al certificato verde, o forse per tutt'altri motivi, Vittorio Sgarbi è stato pizzicato in aula alla Camera così come lo potete vedere qui sotto. Le immagini risalgono a ieri, mercoledì 22 settembre, siamo al foto finale a Montecitorio proprio sul Green pass. Ed ecco il critico d'arte, al telefono, mentre partecipa alla seduta a piedi nudi. Imprevedibile, come sempre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.