Vittorio Sgarbi da godere, Giuseppe Conte e "Fonzie-Scanzi"? "Due ubriachi", ridicolizzati con una foto

Vittorio Sgarbi tuona contro Andrea Scanzi e Giuseppe Conte dopo il comizio in tandem a Montevarchi, in Toscana. "Uno guidava, abusivamente, il governo; l’altro, per fortuna, guida solo una laccata moto nera, su e giù per le strade di Arezzo, scimmiottando il 'Fonzie' di Happy Days", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il critico d'arte. Che conclude ironico: "Due guidatori in stato di ebbrezza".

Scanzi finge di imbattersi nel comizio di Conte, una scena pietosa: dove neppure Emilio Fede era mai arrivato | Guarda

L'ex presidente del Consiglio infatti è in tour elettorale e il giornalista de Il Fatto quotidiano lo ha seguito in moto e giubbottino di pelle. Tutto tronfio si è fatto dei selfie con il leader del Movimento 5 stelle. Poi è salito sul palco con lui per fargli da spalla durante il comizio. Una roba che se avesse fatto qualche giornalista Mediaset con Silvio Berlusconi sarebbe scoppiato l'inferno. Invece che lo faccia la firma di punta della redazione diretta da Marco Travaglio va benissimo. Tutto regolare.

Del resto che Travaglio e Scanzi siano i maggiori sponsor di Conte non è una novità. I post sui social di Scanzi sono agghiaccianti. Il giornalista pubblica alcune immagini insieme all'ex premier e scrive: "Qui è quando fai un bel giro in moto e poi, sulla via del ritorno, ti viene l’idea di allungare la strada e andare a sentire l’ex presidente del Consiglio a Montevarchi, intrufolandomi tra la folla. Solo che poi finisce che, dopo 300 selfie a star bassi e tanto affetto delle persone presenti, Conte arriva, ti chiama sul palco, improvvisi una chiacchierata al microfono e poi lui, finito tutto, ti ruba il casco". Come a rimarcare il loro rapporto speciale. Come uno in "stato di ebbrezza", come scrive Sgarbi.

