Giuseppe Conte, la minaccia ai grillini morosi: vuoi una foto con me? Allora paga...

23 settembre 2021 a

a

a

Al Movimento 5 Stelle mancano i soldi e Giuseppe Conte lo sa bene. Appena nominato leader l'ex premier deve fare i conti con i troppi morosi. Sono infatti tantissimi i grillini che non rispettano il contributo di 2.500 euro al mese ( 1.500 euro di restituzione, 1000 di contributo per le attività parlamentari) destinati al Movimento. Visti i numerosi cambi di casacca, però l'avvocato preferisce non arrivare all'espulsione. E così ecco la punizione svelata dal Foglio: "Chi non è in regola non potrà salire sul palco con il presidente, dovrà girargli alla larga, niente foto insieme", è il monito fatto arrivare dallo staff.

Video su questo argomento "Selvaggia Lucarelli stronca Giuseppe Conte sul Fatto? La prova: il M5s è morto e sepolto", il commento di Pietro Senaldi

Eppure queste "minacce" potrebbero non bastare. Più passano i giorni e più Conte capisce quanto sia complicata la gestione della scatola che ha ereditato: potere di spesa minimo e un mucchio di problemi. L'unica ricompensa? A quanto pare il gradimento. Stando ad alcuni Cinque Stelle da quando Virginia Raggi ha iniziato a uscire con l'ex premier i sondaggi sono cresciuti di quattro punti. Un miraggio considerata la gestione della Capitale.

"Conte? Il fuoco amico è già in atto". Sallusti: ecco cosa diventeranno i Cinque stelle | Video

In ogni caso, ricorda il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, la vita di Conte non poteva essere più lontana dai palazzi. Il fu presidente del Consiglio ha cambiato addirittura abbigliamento per scendere in piazza, in mezzo alla folla. La stessa di Cosenza contestata da Fedez e che ha dato vita a un botta e risposta tra il leader pentastellato e il rapper. Al centro il "fai come dico, ma non fare quello che faccio". Conte ha passato mesi a rimproverare gli artisti che rischiavano di attirare assembramenti. E poi cosa fa? Un comizio gremito di persone.

"Il cavallo sbagliato". Non solo Selvaggia Lucarelli, rumors nel M5s: chi vuole (già) sbarazzarsi di Giuseppe Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.