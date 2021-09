Fedez, “imminente discesa politica in campo”: indiscreto, dove si posiziona insieme a Chiara Ferragni

25 settembre 2021 a

“Oh amici, mi sa che Fedez sta davvero pensando di diventare il nuovo Berlusconi”. È la profezia di un ragazzo ascoltato da Fulvio Abbate, che sull’Huffington Post ha scritto un pezzo immaginando la possibile discesa politica in campo del rapper nonché marito della universalmente nota Chiara Ferragni. “Forse non esordirà in blazer, non dirà ‘l’Italia è il paese che amo’, non avrà coppe e gagliardetti alle sue spalle, tuttavia siamo sempre lì”, sostiene Abbate in merito al paragone Fedez-Berlusconi.

Lo scrittore è convinto che, nel caso in cui il rapper decidesse davvero di impegnarsi in politica, troverebbe molti consensi insieme alla “complice, stregante moglie”. Ultimamente la coppia vip ha manifestato “un’apprezzabile attitudine civile” in difesa del ddl Zan e dei diritti Lgbt+ e ha praticamente fatto chiarire da che parte del campo politico potrebbe facilmente posizionarsi: a sinistra, dove d’altronde c’è il nulla cosmico rappresentato del Pd, assolutamente incapace di andare oltre l’ideologica e di cogliere il pragmatismo sempre più sviluppato delle nuove generazioni.

In passato, però, Fedez è stato molto vicino ai grillini. Dettaglio che Abbate non trascura: “Dopo la trasfigurazione di Beppe Grillo da comico a suggeritore-statista, premiato da successo plebiscitario, tutte le eventualità appaiono possibili. Fedez intanto si porta avanti con il lavoro, ampliando l’arco delle denunce”. L’ultima commentando la folla di gente in piazza a Cosenza per Giuseppe Conte: “La vostra propaganda non può venire prima delle persone. Quando parliamo di concerti e spettacoli, parliamo di più di 200mila lavoratori falcidiati da due anni di immobilità quasi totale”.

