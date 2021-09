Vittorio Sgarbi polverizza Fedez: "Caprone ignorante, l'esperto di droga fa la morale a Morisi?". La ridicola replica del rapper

28 settembre 2021 a

Lite social. E accade di tutto. Ora Vittorio Sgarbi contrattacca Fedez, dopo che quest’ultimo ha sparato a zero contro Luca Morisi (l'ex leader della Bestia e della comunicazione social della Lega) che è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti.

Fedez, come al solito, si è speso in commenti al vetriolo su Twitter. "Amici circensi, se vi avanza un naso rosso da prestare a Matteo Salvini contattatemi in privato. Questa è la storia di un eroe contemporaneo, un uomo che ha sacrificato la sua vita a contrastare la piaga sociale delle droghe. Una persona che andava in giro a citofonare a casa della gente dicendo ‘scusi lei spaccia?’. Lo stesso che commentava la sentenza sulla morte di Stefano Cucchi dicendo ‘la droga fa male’. Oggi scopre di aver avuto anche lui al suo fianco un drogato. Però magicamente lui non diventa un drogato, uno scarto della società. Diventa un amico da aiutare a rialzarsi. Sentite anche voi i rumori del circo?", ha sparato ad alzo zero il rapper, facendo di tutta l'erba un fascio.

Peccato però che ci sia Sgarbi, il quale ha replicato. Demolendo Fedez: "Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver consumato 21 grammi di felicità... per uso personale forse non è il caso che faccia il moralista con Salvini sulla vicenda Morisi", ha tagliato corto il critico d'arte.

Ma niente, Fedez vuole replicare anche in questo caso. "Vittorio Sgarbi ma che patato, ti sei imparato tutta la mia discografia a memoria Faccina che abbraccia. Dillo che vuoi solo un autografo su quelle belle tettine", ha replicato il rapper, che in quanto ad argomenti sta a zero. E Sgarbi: "Hai imparato! Caprone ignorante!", corregge lo sfondone del rapper. L’ultima parola è di Fedez: “Ma non mi dire! Guardati sto film stasera così capisci cosa sono i 21 grammi pirla! Notte patatone". Fedez a tacere proprio non ce la fa, così come non è in grado di non rimediare soltanto figuracce.

