Selvaggia Lucarelli contro Massimo Giletti: "Il giornalista eretico tace su Luca Morisi. Strano no?"

Si sarebbe aspettata di trovarlo "davanti casa di Luca Morisi, voglio dire, era a andato a Mezzojuso per le sorelle Napoli, ti pare che un giornalista d'assalto come lui, 'un eretico', ignori la notizia della settimana" e invece, attacca Selvaggia Lucarelli sul Fatto Quotidiano Massimo Giletti, il conduttore di Non è l'arena, su La7, "l'eretico, apre la puntata negli studi romani insieme alla vice-questore anti-Green pass Nunzia Alessandra Schilirò detta Nandra la quale con un inquietante look da chiromante LunaNera era lì ad aiutarlo nella sua instancabile missione di ricercatore della verità. 'La cura al plasma funziona'".

Insomma, secondo la Lucarelli, "resta solo da comprendere come mai il conduttore sempre così immerso nell'attualità, affamato di verità, ha la fortuna di debuttare nei giorni in cui è scoppiato il caso Morisi e gli preferisca il dentista che cura i malati Covid col vermifugo per i cavalli, per giunta l'unica sostanza non trovata nella casa di Morisi. Bizzarro che il giornalista schiena dritta abbia avuto una così improvvisa carenza di spina dorsale".

Quindi, rincara la Lucarelli, "nessuna domanda, mercoledì sera, sul caso Morisi. Ed è parecchio strano perché quelle cosette sobrie che piacciono tanto all'eretico c'erano tutte, in questa vicenda: lo scandalo sessuale, la droga, i festini, per esempio. Le cosette di cui ha parlato per mesi scavando senza pietà nella vita di Alberto Genovese o del figlio di Grillo per esempio, senza risparmiarci valzer di testimoni e dettagli scabrosi. Su Morisi, Massimo Giletti, colui che si autodefiniva "zio di Mirta" (la figlia di Salvini, ndr), in un'epica, audace puntata di Non è l'arena in cui le dava anche la buonanotte in diretta, ha fatto calare uno strano silenzio".

