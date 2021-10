Striscia la Notizia, bomba su Luca Morisi: avete notato che... spunta una foto pazzesca

06 ottobre 2021 a

a

a

Una somiglianza notevole quella tra Luca Morisi e Nichi Vendola. A dirlo sono alcuni telespettatori di Striscia la Notizia che mettono a confronto l'ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini e l'ex presidente della Regione Puglia. Il primo, indagato per droga. Il secondo, condannato per reati legati all'ex Ilva. Ecco allora che il tg satirico di Canale 5 mette a confronto due foto: "Basta incanutire i capelli di Morisi e aggiungerci l'orecchino".

"Devi finirla, maledetto". Beppe Grillo distrugge Giuseppe Conte, la frase 'rubata' da Striscia | Video

Ma una somiglianza è stata trovata anche tra il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Sid, il protagonista de L'era glaciale: "Stesso naso pronunciato e stesso sorriso incisivo. L'unica differenza? - chiede la conduttrice Vanessa Incontrada -. Sid si muove tra i ghiacci, mentre Manfredi è riuscito a sciogliere il gelo tra Partito democratico e Cinque Stelle". E le foto non lasciano spazio a dubbi.

"Neg*** di mer***. Poi le botte". Immigrato massacrato a Ventimiglia, spunta il super-testimone: bomba a "Striscia"

Nella puntata del 5 ottobre anche il caso che ha visto Whatsapp, Facebook e Instragram down con i consigli di Marco Camisani Calzolari. Come affrontare il prossimo? "Prima bisogna capire se è un problema della nostra connessione o no, poi bisogna riversarsi su altri social come TikTok e Telegram". Insomma, le soluzioni all'incubo di rimanere isolati ci sono.

L'aereo e le veline, occhio all'inquadratura. Striscia, il video inedito dietro le quinte: roba da bollino rosso | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.