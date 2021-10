Tagadà, la profezia di Claudio Martelli: "Scontro Draghi-Salvini? Cosa accadrà nella Lega", terremoto politico?

06 ottobre 2021 a

"Lo scontro tra Mario Draghi e Matteo Salvini avrà qualche effetto sulla Lega": Claudio Martelli, direttore de L'Avanti!, ha parlato del recente strappo del Carroccio sulla delega fiscale, in collegamento con Tagadà su La7. Ieri, infatti, i membri di governo leghisti hanno disertato il Cdm in aperta opposizione con il premier. E secondo l'ospite di Tiziana Panella, questa mossa "potrebbe approfondire la divisione, la polemica con l'area più governista, quella con Salvini, ma anche Giancarlo Giorgetti, Luca Zaia, Massimiliano Fedriga e gli altri governatori della Lega".

"Nessuna patrimoniale, noi andiamo avanti". Draghi, la dura replica a Salvini: l'ora X? "Tra pochi giorni..."

Secondo il giornalista, in realtà, le divisioni erano già visibili prima "Era stato addirittura certificato da alcune dichiarazioni di Giorgetti. Adesso diventa plateale questa distanza". Inoltre, per Martelli non si tratterebbe nemmeno di una crisi così grave come hanno voluto dipingerla dall'interno: "Hanno insistito sul carattere spettacolare di questa crisetta che ha il principale scopo di distrarre l'attenzione dalla sconfitta della Lega alle elezioni".

Intanto, però, prosegue il botta e risposta a distanza tra il premier e il leader leghista. Draghi, infatti, ha replicato a Salvini durante una conferenza stampa a Lubiana, dove ha partecipato a un vertice Ue. "Il governo va avanti, non c’è alcuna patrimoniale - ha fatto sapere il presidente del Consiglio -. L'azione dell'esecutivo non può seguire il calendario elettorale, perché deve seguire quello delle riforme del Pnnr".

