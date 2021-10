Non è l'Arena, scatta la censura e Massimo Giletti sbrocca: "Siete al Medioevo", contro chi punta il dito

07 ottobre 2021 a

Nella puntata di Non è l’Arena di giovedì 7 ottobre Massimo Giletti ha voluto porre l’attenzione su un fatto passato piuttosto inosservato. “Devo dire una cosa che mi procura molto fastidio - ha dichiarato il giornalista di La7 - io pensavo che l’Italia fosse uscita dal Medioevo, e invece prendo atto che non è così. Domani esce un film, ‘La scuola cattolica’, che racconta del massacro del Circeo”.

Un fatto storico risalente al 1975, quando vennero massacrate due giovani donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez: “Una non solo è stata violentata - ha ricordato Giletti - ma è stata anche ammazzata, mentre l’altra si è salvata per puro caso. Questo film che racconta una grande tragedia è stato censurato. Abbiamo chiesto al regista un commento”. Ovvero a Stefano Mordini, apparso molto amareggiato per la decisione di vietare il suo film ai minori di 18 anni.

“Per un film come questo la censura ci lascia perplessi - ha dichiarato - anzi ci inquieta. È un film costruito per i ragazzi e sin dall’inizio ho pensato che fosse importante offrire loro uno strumento per conoscere la realtà e farsi una coscienza critica. In quell’episodio ha perso la vita una minorenne. Il film serve per creare un’allerta e fare una riflessione, quindi credo che non andasse censurato ma soltanto visto”.

