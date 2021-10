Massimo Giletti, una drammatica denuncia: "Come nei film hard. Non capiscono più nemmeno quando è uno stupro"

08 ottobre 2021 a

La cosiddetta "droga dello stupro", il Ghb, con il caso di Luca Morisi è tornata di stringente attualità. E uno che di questa sostanza, nelle sue trasmissioni, si è sempre occupato è Massimo Giletti. Già, il tema della "droga dello stupro" è stato più volte affrontato a Non è l'Arena. Un tema che Giletti torna ad affrontare in un'intervista concessa a Leggo.it.

Parlando della diffusione sempre più marcata della sostanza in questione, il conduttore rimarca: "Mi sembra che ci sia una voglia di distruggere la propria anima - premette -. Siccome non si ha il coraggio di vivere certe situazioni, ci si stordisce. E questo purtroppo, lo vedo sempre più tra i giovani. Ragazzini che abusano di droghe e alcol. È un campanello d’allarme", sottolinea Giletti.

Ma perché c'è tutta questa voglia di stordirsi, anche tra i più giovani? "C’è sempre più debolezza. Si va su YouPorn con un clic. Questa società sta facendo bruciare le tappe ai ragazzini, che per essere all’altezza di quella che non è la loro età usano droghe, alcol, facendosi un danno terribile. Non capiscono neppure più quando si tratta di stupro", sospira Giletti. E che cosa si può fare per migliorare la situazione? "Manca l’educazione dei sentimenti di questa generazione che vive il virtuale come se fosse reale. Servono ascolto e attenzione nelle famiglie", conclude un preoccupato Massimo Giletti.

