Non è l'arena, Annamaria Bernardini De Pace: "Molestia sessuale a 12 anni". Una confessione sconvolgente

A Non è l'arena di parla ancora di abusi sessuali e stupri. Dal caso che vede sotto inchiesta Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, fino alla violenza di gruppo di 4 ragazzi napoletani su due turiste a Tempio Pausania, Massimo Giletti arriva al dramma privato di Annamaria Bernardini De Pace.

Avvocato di grido, saggista, opinionista in tv, la De Pace racconta la propria esperienza: "Io ho subito una molestia pesante quando avevo 12 anni. Operata, ferita, con i punti, l'anestesista è venuto di me e ha cercato... ha fatto delle molestie, gravissime. Io mi sono messa a urlare, sono arrivate le suore, è stato denunciato, ha subito un processo ed è stato anche condannato. Questo è successo sessant'anni fa".

"Cosa scatta nella mente di una ragazza che subisce uno stupro?", chiede Giletti. "L'orrore, una ragazza nell'età in cui sta sognando la coppia, l'amore, le carezze subire questa cosa significa sporcare fortemente il cuore. Non più tardi di 2 settimane fa, ho conosciuto una ragazza sedicenne. Sua mamma voleva fare denuncia di stupro ma approfondendo il racconto di questa ragazza si è capito che voleva fortemente il rapporto, però il ragazzo incapace, probabilmente incapace dei preliminari, le ha fatto male. Lei voleva smettere per il dolore e ha raccontato poi tutto alla madre. Per lei lo stupro era dovuto al dolore non alla mancanza di consenso, quindi la denuncia non c'è stata".

