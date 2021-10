Lapo Elkann, chi è la neo-moglie Joana Lemos: "La prima donna ad averlo fatto... nel deserto", un passato pazzesco

08 ottobre 2021 a

Lapo Elkann ha chiuso con il passato. Il rampollo, figlio di Margherita Agnelli e Alain Elkann nonché nipote prediletto dell’avvocato Gianni Agnelli, ha sposato Joana Lemos. Un matrimonio in gran segreto celebrato in Portogallo nello stesso giorno del suo 44esimo compleanno. Per Lapo si è trattato di un vero colpo di fulmine: il loro amore nato in piena pandemia è sopravvissuto anche al lockdown. "Ero in un ristorante e ho visto uno sguardo che era una forza della natura - aveva detto a Sette l'imprenditore raccontando il giorno dell'incontro con Joana -. Poi, ho visto anche il resto e mi è piaciuta in tutto. Ci ho provato subito in modo lapesco e mi è andata male".

Come? Presto detto: "Le ho scritto un messaggio: ti voglio. La volevo molto prima che lei volesse me. Non ha risposto. Ho dovuto ricominciare in modo lapesco-romantico: costruire un rapporto dove ci si conosce, si vedono nello sguardo passioni, valori, la voglia di presente e di futuro. Lei ha molte cose mie: determinazione, costanza, caparbietà, bontà, generosità. Come me, dà così tanto agli altri che a fine giornata può essere sfinita. È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente. Abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altro. È probabilmente la prima volta che non sono birichino, non guardo altrove e non ho più il complesso del seduttore".

D'altronde la stessa Joana è ben diversa dalle donne con cui Elkann è stato in precedenza: ex pilota di auto e di moto, prima donna a fare una gara in moto nel deserto, quattro anni più di Lapo. Anche fisicamente si discosta dalle altre fiamme del rampollo. Lei, nonostante il fascino e l'eleganza, predilige i look maschili. Alle spalle Joana ha un matrimonio durato 18 anni e due figli, oggi adolescenti. "Prima, ero insicuro e la mia donna doveva piacere agli altri e, quasi quasi, non piaceva a me. Joana, invece, piace a me".

