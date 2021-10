Pippo Franco, il figlio dà fuori di testa: "Vi spacco la faccia con la mazza da baseball", minacce ai giornalisti

08 ottobre 2021 a

È finito nella bufera Pippo Franco. L'attore è lambito nell'inchiesta che vede un medico di Roma indagato dalla procura perché potrebbe aver rilasciato Green pass falsi ad alcuni dei suoi pazienti (ma l'attore non è indagato). Proprio lui, il medico odontoiatra che lavora come medico di base alla Asl 2 di Roma, ha somministrato la dose di vaccino contro il Covid a Franco. Se il diretto interessato ha preferito rimanere in silenzio lasciando le indagini fare il loro corso, lo stesso non si può dire del figlio.

Gabriele Pippo ha condiviso sui social un video in cui si scaglia contro tutto e tutti: "Mio padre è vaccinato. Il medico ha seguito mia madre, visto che lei era in cura da lui e quindi era una persona di fiducia. Tutto il resto è nelle mani della giustizia, della legge italiana, nella quale confido". E ancora, questa volta ai giornalisti: "Non voglio far sapere a tutti dove vivo, potete venire in ufficio, ci possiamo prendere un caffè per strada. Ma sappiate che se vi vedo riprendere il cancello di casa mia esco con una mazza da baseball e vi spacco la faccia. E poi vado in manette con un sorriso a trentadue denti. Non vi presentate più davanti a casa mia, vi spacco la faccia".

Intanto l'attore ha nominato un avvocato che ha già diramato un comunicato stampa smentendo alcune testate giornalistiche e trasmissioni televisive: "Mi preme precisare che attualmente il mio assistito, se pur sorpreso dalle notizie assunte, si dichiara sereno e disponibile a collaborare con l'autorità giudiziaria al fine di dimostrare la propria assoluta estraneità ai fatti".

