Marco Travaglio, crisi di nervi e pioggia di insulti a Carlo Calenda. "Limonava da solo. Quella mosca..."

08 ottobre 2021 a

a

a

Gira la ruota. E la ruota, oggi, dice Carlo Calenda. Trattasi della ruota del rancore, degli attacchi personali quotidianamente firmati in prima pagina da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. E ora che Carlo Calenda, dopo il buon risultato ottenuto a Roma, è tornato di stringente attualità, ecco che la ruota si ferma proprio su di lui, sul leader di Azione. Già, perché da sempre Calenda picchia duro contro il M5s, e ora picchia durissimo proprio contro Giuseppe Conte, il "cocco" di Travaglio, al centro di alcune taglienti attenzioni "calendiane" nel corso di una puntata di Otto e Mezzo, il salottino sinistro di Lilli Gruber.

Video su questo argomento Tutti i segreti del "pariolino" Carlo Calenda: da dove viene, chi è sua madre. E da piccolo...

E così, ecco che Travaglio passa all'attacco, palesando sin dall'attacco del suo fondo sul Fatto di oggi, venerdì 8 ottobre, tutta la sua impareggiabile finezza: "Guardando Carlo Calenda che si limonava da solo a Otto e mezzo, abbiamo temuto per Giuseppe Conte. Con tutti i guai che ha coi 5Stelle gli mancava soltanto un benvenuto di Calenda nel "nuovo Ulivo", che poi è la vecchia Unione prodiana da Mastella a Turigliatto, naufragata nel 2008 dans l'espace d'une année. Un endorsement di Calenda porta buono almeno quanto un endorsement di Ferrara, che infatti aveva endorsato Calenda. Ma Conte l'ha scampata: il noto frequentatore di se stesso l'ha riempito di insulti e annunciato che con i 5Stelle non si alleerà mai". Il solito livore di Marco Manetta, più la perla del "si limonava da solo".

Video su questo argomento Calenda getta la maschera: "Sì a Gualtieri". Covid e geloni ai piedi, lo studio. Dove comprare un faro a 1 euro: su LiberoTg

E dunque via, in un crescendo di attacchi, insulti, recriminazioni contro "Carletto Rolex affetto dalla sindrome della mosca cocchiera, che si posa sul cavallo e si convince di essere lei a trainare il carro". Infine, la chiusa: "Quanto al trasformismo, lui è stato eletto nel Pd, i suoi tre parlamentari nel Pd, in FI e nel M5S , e Azione sostiene un governo con dentro M5S , Lega e Pd contemporaneamente. Quando arriva l'ambulanza?", s'interroga Travaglio evocando il ricovero di Calenda. Quando si dice, "lo stile"...

"Sai dove sei?". Mentana lo sfotte, l'inviato lo fulmina: clamoroso a La7, Mitraglietta demolita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.