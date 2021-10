Vittorio Sgabri smaschera Luigi Di Maio: "Capito il duro e puro?". Dove lo hanno beccato, foto imbarazzante

09 ottobre 2021 a

a

a

Luigi Di Maio nel mirino di Vittorio Sgarbi. Dopo le accuse sul flop del reddito di cittadinanza, ecco che il critico d'arte rincara la dose. Su Twitter Sgarbi ricorda un'altra contraddizione tutta grillina. "Nel 2013 il grillino duro e puro Di Maio - esordisce per poi riportare le parole del ministro degli Esteri - 'Le auto blu sono il male assoluto, se mi vedete in auto blu linciatemi'. Nella foto il leader della DC nel 2021".

"La più eclatante ingiustizia di sempre". Vittorio Sgarbi estremo contro la magistratura: una vita rovinata

Sotto l'immagine dell'ex leader del Movimento 5 Stelle all'interno di niente di meno di un'auto blu. Insomma, sono lontani i tempi in cui i Cinque Stelle gridavano contro la casta. Oggi ne fanno addirittura parte. D'altronde anche il neo leader non aiuta. È notizia de Il Foglio che Giuseppe Conte ha voluto apportare un cambiamento: un trasferimento di sede. Dove? A un passo dal Parlamento, nello stesso palazzo che ospitò al piano di sopra l’Api di Rutelli.

Vittorio Sgarbi spietato, danza sul cadavere politico di Virginia Raggi: due paroline per disintegrarla

La modica (si fa per dire) cifra? Ben 12 mila euro al mese. L'unico problema stando a quanto riportato dal quotidiano è che la sede è vuota e talvolta i parlamentari sono costretti a sedersi a terra o a portarsi tavoli e sedie da campeggio. Come dare loro torto, con sempre più grillini che lasciano e altri che non pagano la quota da dare al Movimento, i pentastellati rischiano di rimanere in braghe di tela.

"Ieri un disastro, oggi persona seria?". Vittorio Sgarbi asfalta Gualtieri: la miseria del Pd "per qualche voto in più"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.