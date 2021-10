Milano, paura per Klaus Davi: piovono lastre di marmo sul suo terrazzo

09 ottobre 2021 a

Paura per Klaus Davi. Il giornalista, nella mattinata di giovedì, ha ricevuto una spiacevole notizia: sul suo terrazzo sono piovuti dei grossi pezzi di marmo sul terrazzo. Ad avvertirlo la donna di servizio che dopo aver udito un rumore molto forte provenire dall’esterno, ha visto grossi pezzi di marmo conficcati nel pavimento del suo appartamento a Milano.

Davi a quell'ora si trovava già fuori casa, ma la paura non è mancata. È stato infatti sfiorato il peggio, perché i pezzi di marmo - come rivelato da Spot and Web - sarebbero precipitati staccandosi da un cornicione di un altro balcone nel piano superiore.

Per il giornalista non è però la prima volta. Nel 2020 il suo palazzo è stato sgombrato ben due volte a seguito dell’impatto che i cantieri della metropolitani in via Santa Sofia avevano provocato causando allagamenti e crepe nell’edificio. Solo qualche mese fa qualcuno tentò di entrare nell’appartamento del giornalista durante la pausa pranzo, episodio sul quale sono state attivate indagini della Digos.

