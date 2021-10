Mezz'ora in più, Enrico Letta si presenta così dalla Annunziata: "Colpa di Salvini?", il dettaglio nascosto sotto la camicia

10 ottobre 2021 a

“È la prima volta che la Annunziata fa un’intervista ‘tagliente’”. Così Dagospia ha fatto ironia sulla giornalista che conduce Mezz’ora in più, il talk politico in onda la domenica pomeriggio si Rai3, e sull’ospitata di Enrico Letta. Quest’ultimo è stato notato dal sito di Roberto D’Agostino per due tagli abbastanza evidenti sopra il colletto della camicia: “Si è fatto la barba di fretta o è colpa di Salvini?”, è la battuta ironica.

Ovviamente il segretario del Pd è stato invitato dalla Annunziata per commentare i gravi fatti di Roma, dove è tornata la violenza squadrista e fascista che ha portato all’occupazione della sede della Cgil e alla devastazione del pronto soccorso del Policlinico Umberto I. “Quello che è successo è molto grave sia perché indica l’esistenza di un malessere diffuso - ha dichiarato Letta - e quindi la necessità di capirlo, gestirlo e non sottovalutarlo, sia perché c’è il risorgere della violenza squadrista e fascista”.

“Non c’è da essere vaghi - ha aggiunto in chiaro riferimento a Giorgia Meloni - quando c’è di mezzo Fiore e Forza Nuova, non stiamo parlando di cose difficilmente identificabili. È necessario che nessuna forza politica legittimi in alcun modo queste forme di violenza. Oggi tutte le hanno condannate, ma questa vicenda nasce da mesi di ambiguità e di lisciate di pelo”.

