Che tempo che fa, "non vediamo l'ora": così Fabio Fazio a tu per tu con Speranza, si scatena la polemica

11 ottobre 2021 a

a

a

“Ministro, non vediamo l’ora di ascoltarla”. Questa frase di Fabio Fazio ha fatto storcere il naso a diversi telespettatori, soprattutto a quelli che fanno ancora fatica ad assimilare il fatto che il conduttore di Che tempo che fa sia così accomodante con Roberto Speranza. La trasmissione di Rai3 è in grande spolvero, come dimostrano i dati sugli ascolti (ieri 2,8 milioni di spettatori e l’11,5 per cento di share), però non tutti apprezzano i modi di fare di Fazio.

"Ti sei candeggiato la faccia?". Sconcerto per Fabio Fazio, si presenta in studio così: la foto che lascia interdetti | Guarda

Dopo quel “non vediamo l’ora di ascoltarla”, il padrone di casa ha lasciato ampio spazio al ministro della Salute. Il quale è partito innanzitutto dalla notizia più calda, quella dei disordini verificatisi a Roma in occasione della manifestazione no-green pass di sabato 8 ottobre. “Vedere dal vivo la devastazione di quelle stanze - ha dichiarato Speranza in merito all’assalto alla sede della Cgil - la devastazione di un luogo simbolo di difesa del lavoro è davvero un pugno allo stomaco. Bisogna essere molto duri con chi ha commesso questo reato”.

Questo Nino Frassica? Non proprio, una foto sconvolgente da Fabio Fazio: ridotto così, impressionante | Guarda

Venendo invece alla materia epidemiologica, la situazione è sotto controllo: “C’è una capacità del paese in questo momento di tenere la curva a bada e la campagna di vaccinazione sta andando molto bene. Siamo oltre l’80 per cento di persone vaccinabili che hanno completato il ciclo. La sensazione che ho è che ci sia una larghissima maggioranza delle persone che ha capito fino in fondo che avere il green pass ci sta consentendo di avere più spazi aperti dove stare insieme”.

"Cosa si è venduto mio figlio". Luciana Littizzetto spiazza tutti: la più inimmaginabile delle rivelazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.