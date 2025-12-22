Che tempo che fa, Benigni sconvolge Fazio: "Cosa ho detto a Leone XIV"

"Ti ho visto seduto accanto al Papa": Fabio Fazio lo ha detto al suo ospite, Roberto Benigni, a Che tempo che fa sul Nove. E lui, con grande entusiasmo, ha confermato: "A un certo punto arriva Papa Leone XIV, mi dicono che voleva vedere il mio spettacolo. Quando è arrivato, tutto vestito da Papa, aveva un'aura... Ho visto proprio degli angeli intorno. Gentilissimo, cordiale, veramente semplice e gentile in una maniera incredibile, ma aveva quest'aura da Papa, è rimasto sempre il Papa tutto il tempo, ogni secondo che mi voltavo era sempre il Papa, una cosa bellissima".

Poi ha rivelato che "abbiamo parlato". E il conduttore ha chiesto: "Di cosa?". "Quando è arrivato mi ha detto: 'Signor Benigni, lei lo sa che uno dei miei film preferiti è La vita è bella?'. E io gli ho detto: 'Lei è uno dei miei 4 Papi preferiti', e che adesso diventava il primo". E ancora: "Guardate che questo Papa è straordinario, quando è stato eletto, io l'ho notato bene, tremava tutto, gli tremavano le mani, le braccia, e a grande ragione si può dire che gli tremasse il cuore. Era emozionatissimo per essere stato eletto Papa, quindi a un Papa che si emoziona e a cui batte il cuore io già voglio un bene da morire".



