Che tempo che fa, Cobolli-De Sica? Fazio fa calare il gelo: "Al museo delle cere..."

Simpatico siparietto a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove, tra il tennista azzurro Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in Coppa Davis, e il suo idolo, l'attore Christian De Sica. "Ho visto la sua statua di cera", ha cominciato lo sportivo. "C'è una statua di cera tua?", ha chiesto allora il presentatore. E, notando l'espressione smarrita di De Sica, Cobolli ha subito aggiunto: "Da qualche parte del mondo l'ho vista".

"Dice che ti ha visto al museo delle cere...", ha insistito Fazio. "Ma no, ma che siete matti? A Cinecittà ci sta il busto mio e di Boldi. La statua di cera... Al Fatebenefratelli", ha risposto l'attore facendo scoppiare a ridere tutti, anche Cobolli. "L'ha detto lui", si è intromesso Fazio riferendosi al tennista. Che alla fine ha ammesso: "Mi sono un po' confuso".

Parlando di sé e della sua carriera, poi, Cobolli a Fazio ha detto: "Mio padre è il mio allenatore, è un rapporto molto difficile ma ci stiamo abituando!". "Dì la verità, liberati", l'ha incalzato ironicamente il giornalista. E lui, ridendo, ha risposto: "Eh siamo in tv, non posso. Però ci sono tanti lati positivi e tanti negativi, ovviamente litighiamo molto spesso perché abbiamo caratteri simili, però credo che lui voglia solo il mio bene, quindi lavoriamo per un unico obiettivo. Poi quando usciamo dal campo non pensiamo più a quello che succede in campo, questa è una cosa molto bella". "Ma qualche volta ha ragione o no?", gli ha chiesto Fazio. "Sempre", ha ammesso lui.