Libero logo
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Che tempo che fa, Cobolli-De Sica? Fazio fa calare il gelo: "Al museo delle cere..."

di
Libero logo
lunedì 22 dicembre 2025
Che tempo che fa, Cobolli-De Sica? Fazio fa calare il gelo: "Al museo delle cere..."

2' di lettura

Simpatico siparietto a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove, tra il tennista azzurro Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in Coppa Davis, e il suo idolo, l'attore Christian De Sica. "Ho visto la sua statua di cera", ha cominciato lo sportivo. "C'è una statua di cera tua?", ha chiesto allora il presentatore. E, notando l'espressione smarrita di De Sica, Cobolli ha subito aggiunto: "Da qualche parte del mondo l'ho vista".

"Dice che ti ha visto al museo delle cere...", ha insistito Fazio. "Ma no, ma che siete matti? A Cinecittà ci sta il busto mio e di Boldi. La statua di cera... Al Fatebenefratelli", ha risposto l'attore facendo scoppiare a ridere tutti, anche Cobolli. "L'ha detto lui", si è intromesso Fazio riferendosi al tennista. Che alla fine ha ammesso: "Mi sono un po' confuso". 

Parlando di sé e della sua carriera, poi, Cobolli a Fazio ha detto: "Mio padre è il mio allenatore, è un rapporto molto difficile ma ci stiamo abituando!". "Dì la verità, liberati", l'ha incalzato ironicamente il giornalista. E lui, ridendo, ha risposto: "Eh siamo in tv, non posso. Però ci sono tanti lati positivi e tanti negativi, ovviamente litighiamo molto spesso perché abbiamo caratteri simili, però credo che lui voglia solo il mio bene, quindi lavoriamo per un unico obiettivo. Poi quando usciamo dal campo non pensiamo più a quello che succede in campo, questa è una cosa molto bella". "Ma qualche volta ha ragione o no?", gli ha chiesto Fazio. "Sempre", ha ammesso lui. 

tag
che tempo che fa
flavio cobolli
christian de sica
fabio fazio

Un'impensabile ammissione "Jannik Sinner? Bisogna essere realistici...": Cobolli lascia senza parole

A Che tempo che fa Che tempo che fa, Benigni sconvolge Fazio: "Cosa ho detto a Leone XIV"

La letterina Luciana Littizzetto, sceneggiata contro Elkann: "Repubblica non è un chiosco di patatine"

ti potrebbero interessare

Che tempo che fa, Benigni sconvolge Fazio: "Cosa ho detto a Leone XIV"

Che tempo che fa, Benigni sconvolge Fazio: "Cosa ho detto a Leone XIV"

Redazione
In Onda, tensione Bocchino-Aprile: "Lasciatemi parlare"

In Onda, tensione Bocchino-Aprile: "Lasciatemi parlare"

Askatasuna, Marracash solidale: "Facciamoci sentire"

Askatasuna, Marracash solidale: "Facciamoci sentire"

Garlasco, qualcosa non torna nella perizia sul Dna di Sempio: spunta la relazione

Garlasco, qualcosa non torna nella perizia sul Dna di Sempio: spunta la relazione