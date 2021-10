Luciana Littizzetto, il caffè che le ha stravolto la vita: "Se non ci fosse stata Maria De Filippi..."

12 ottobre 2021 a

Una Luciana Littizzetto che si mette a nudo, come poche altre volte era successo in precedenza. Il volto di Che Tempo Che Fa mette da parte le vesti da comica per raccontare la sua parte più intima. Nel suo nuovo libro Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore, la Littizzetto ha raccontato il percorso per diventare genitore affidatario dei suoi figli, Jordan e Vanessa. Un'esperienza iniziata quindici anni fa. E galeotto fu un caffè con Maria De Filippi.

"La scintilla è scoccata grazie a Maria – racconta nel libro -. Ero a casa sua a prendere un caffè e mi confidò che aveva iniziato questa esperienza (la conduttrice pavese e Maurizio Costanzo hanno adottato Gabriele, ndr)". Da lì la decisione di affidarsi a una comunità della campagna di Pavia. Qui c'erano Jordan e Vanessa, erano "due topini. Lei con le trecce, lui pieno di graffi in faccia, fatti dalla sorella". Ma non fu semplice per Vanessa iniziare una nuova vita con una nuova famiglia.

Acqua passata però. Oggi i tre sono più affiatati che mai: Jordan lavora nelle produzioni cinematografiche, mentre Vanessa è attiva nel campo della comunicazione. "Per loro mamma – ha detto la Littizzetto spiegando perché i suoi figli la chiamano 'Lù' – è stata un’altra donna, un ricordo pieno di tormento. Me l’hanno spiegata così: ‘Questa parola mamma, per te così bella, per noi è una ferita, noi l’abbiamo sprecata'".

