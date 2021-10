DiMartedì, Floris imbarazza Landini: "Se lo ricorda?". No Green pass e Cgil, solo pochi mesi fa...

13 ottobre 2021 a

Maurizio Landini è stato ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 12 ottobre. In studio si parlava dell'assalto alla sede della Cgil. Ad un certo punto, a sorpresa, il conduttore manda in onda una intervista di qualche mese fa, sempre a di DiMartedì, del leader di IoApro Biagio Passaro, che proprio a Landini diceva: "Io sono d'accordo con Landini che bisogna convivere con il virus ma non con queste regole. Domani mattina ci mettiamo il passamontagna...", annunciava.

Promessa mantenuta. Visto che Passaro è stato po tra i protagonisti degli assalti alla Cgil. "Se lo ricordava?", chiede dunque Floris a Landini. E lui esterrefatto risponde: "No, sinceramente no".

Eppure Passaro, ristoratore di Castelfranco, brand manager del franchising Regina Margherita Group, da mesi si fa notare per il suo attivismo contro le restrizioni sul Covid e come fondatore, appunto, del movimento IoApro, che dall’inizio della pandemia ha trascinato decine di centinaia di ristoratori in piazza contro le scelte del governo sulle riaperture dei locali. Sabato scorso a Roma, però, il suo "attivismo" si è spinto un po' troppo oltre ed è stato arrestato. Landini però non lo ricorda.

