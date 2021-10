Gad Lerner a Otto e Mezzo, "Meloni come Mussolini". FdI lo travolge: "Basta, ha toccato il fondo"

13 ottobre 2021 a

a

a

Giorgia Meloni "come Mussolini". Gad Lerner la spara a Otto e mezzo su La7. Lilli Gruber, padrona di casa, non fa una piega. E Fratelli d'Italia si ribella contro il giornalista del Fatto quotidiano e la conduttrice.

"Dove vedo Carlo Calenda". Lerner senza vergogna: ma con che faccia?





"Nonostante Gad Lerner non sia nuovo a clamorose sparate - accusa Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia -, va sottolineato che paragonando Giorgia Meloni a Mussolini ha davvero toccato il fondo. Le sue dichiarazioni sono inammissibili, ingiustificabili e alzano pericolosamente il livello dello scontro. Auspichiamo ma non crediamo che possano arrivare presto le sue scuse e quelle di Lilli Gruber che, ospitandolo nella sua trasmissione gli ha consentito tali farneticazioni senza interromperlo". "Nel frattempo - prosegue la Ferro - , tutte le forze politiche se non vogliono avallare la sua tesi, condannino fermamente le parole di Lerner". Triste in realtà notare come gli accostamenti tra Meloni e Duce, a sinistra, siano ormai talmente ricorrenti da non fare più né caldo né freddo. Sono semplicemente moneta corrente in un dibattito politico diventato sempre più guerra aperta, dove vale tutto.

"Meloni, perché neghi l'evidenza?". Gad Lerner, l'ultima manganellata sinistra | Guarda





Lerner, ospite della Gruber martedì sera a Otto e mezzo insieme a Corrado Formigli e Alessandro Giuli di Libera, citando il libro della Meloni a proposito del bipolarismo Pd-FdI ha paragonato la leader di Fdi al "tumultuoso Mussolini prima del '22, per affermare: io rappresento il popolo sovrano, il popolo depredato, i miei avversari invece sono subdoli strumenti del grande burattinaio straniero che ci vuole opprimere". La tesi, nemmeno troppo strisciante, è ovviamente quella di un regime fascista prossimo venturo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.