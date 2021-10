L'aria che tira, lo studente no green pass alla Merlino: "Ma tu chi sei?". È botta e risposta

15 ottobre 2021 a

Myrta Merlino si collega in diretta con la manifestazione no green pass degli studenti a Bologna, durante la puntata di oggi 15 ottobre de L'aria che tira, su La7. A parlare è uno studente di Filosofia, Francesco, laureato in Giurisprudenza, che minimizza la pandemia e sui morti di Covid. "Con chi parlo, scusi?", esordisce il ragazzo. "Sono Myrta Merlino, conduco un programma ogni mattina su La7. Sono stata qui per tutto il tempo della pandemia, ma te lo ricordi cosa è successo in Italia? Che cosa abbiamo passato? Io parlavo solo di morti tutti i giorni. Faccio fatica a capirti".

Francesco attacca quindi i media: "Voi parlavate di morti per diffondere paura. E la paura influisce sul sistema immunitario, le scienze cognitive lo sanno bene. Leggete Wikipedia". A questo punto la conduttrice sbotta; "Ma cosa dici! Guadate in faccia la realtà. Hai detto un'idiozia grande come una casa".

"La paura l'avete diffusa voi in mainstream", continua lo studente e la Merlino prova a farlo ragionare ma Francesco ribatte; "Si calmi, io non so nemmeno chi è. Il Green pass serve per non far diffondere la pandemia ma in realtà serve per farci vaccinare tutti". "Una misura ipocrita e inutile dal punto di vista sanitario, i dati lo stanno dimostrando", attacca ancora lo studente. "Ci sono fior di epidemiologi", lo zittisce la Merlino. Ma intanto sui social la protesta prosegue e nel mirino ci finisce proprio la conduttrice.

