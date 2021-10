No Green pass, Gian Marco Capitani: "Vergognosa, deve sparire". Chi arrivano a insultare dal palco

16 ottobre 2021 a

"Liliana Segre dovrebbe sparire". La deriva dei No Green pass è tutto in questo attacco, agghiacciante, alla senatrice a vita e testimone vivente dell'orrore della Shoah. Tra chi sale sul palco della manifestazione di Bologna contro il certificato verde si susseguono attacchi durissimi al premier Mario Draghi o al segretario della Cgil Maurizio Landini.

Quindi ha preso il megafono un signore, che ha pensato bene di scagliarsi contro la 91enne che dal 15 aprile scorso riveste anche la carica di presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

"Una donna che ricopre un seggio che non dovrebbe avere perché porta vergogna alla sua storia - urla tra gli applausi convinti della folla - e che è Liliana Segre, che dovrebbe sparire da dove è". L'uomo è Gian Marco Capitani, leader del movimento Primum non nocere e già avvistato in piazza a Roma nelle scorse settimane.

Era tra gli organizzatori del comizio romano dello scorso 25 settembre che aveva portato alla ribalta nazionale Alessandra Schilirò, vicequestore no vax e No Green pass sospesa dopo aver chiesto sanzioni per i poliziotti coinvolti negli scontri di sabato scorso che hanno poi portato all'occupazione della sede della Cgil.

Myrta Merlino, conduttrice di L'aria che tira su La7 già bersagliata dall'odio del popolo No Green pass sui social per la puntata di venerdì mattina, ha pubblicato il video dell'intervento di Capitani con parole durissime: "Siete arrivati ad attaccare anche Liliana Segre. Lei è un esempio luminoso di forza e coraggio. Di indegne ci sono solo queste parole. Vergognatevi". Unanime il sostegno delle Istituzioni e della politica alla senatrice a vita: il presidente della Camera Roberto Fico definisce "una orribile macchia" gli insulti dei No Green pass, "inaccettabili e vergognosi" secondo il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

