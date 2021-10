L'aria che tira, Vittorio Sgarbi: "Un piccolo incidente sul fascismo". Riceve un sms dalla Lamorgese, disastro in diretta

19 ottobre 2021 a

Vittorio Sgarbi è stato costretto a fare una precisazione nel corso de L’aria che tira, dopo che ieri sera a Quarta Repubblica aveva sostenuto di aver ricevuto un messaggio da parte di Luciana Lamorgese. “Non c’è nulla di peggio dei fascisti, a parte gli antifascisti. Lo diceva Pasolini e io l’ho attribuito erroneamente alla Lamorgese - ha dichiarato il critico d’arte - devo fare una smentita dopo che lei mi ha scritto. A me sembrava lusinghiero, ma si è trattato di un piccolo incidente”.

La Lamorgese aveva anche rilasciato una brevissima nota ufficiale sul sito del ministero dell’Interno, precisando di non aver mai inviato a Sgarbi il messaggio che lui stesso le ha attribuito nel corso di Quarta Repubblica. Tra l’altro il noto critico d’arte ha preso le difese della Lamorgese: “Quello di Salvini è un attacco individuale, ma io so per certo che lei ogni volta che succede qualcosa dice tutto a Mario Draghi. Non si muove nulla senza di lui”.

E a proposito dell’attuale premier, Sgarbi si è detto pronto a scommettere 1500 euro sulla sua elezioni a presidente della Repubblica: “È l’unico che unisce e che prende voti di qua e di là. Quando Draghi salirà al Quirinale nominerà premier Franco o la Cartabia per un governo transitorio”.

