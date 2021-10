Maria Elena Boschi, la foto con luci soffuse, rossetto rosso fuoco e scollatura: ammiratori in visibilio

19 ottobre 2021 a

a

a

Maria Elena Boschi sempre più bella sui social. La deputata di Italia Viva si è fatta fotografare ancora ricordando il soggiorno negli Emirati Arabi. "Rientrata a lavoro a pieno ritmo a Roma, ma negli occhi restano impresse le immagini di luoghi unici visitati ad Abu Dhabi e Dubai", scrive su Instragram sotto a diversi scatti. Il primo in particolare la ritrae con luci soffuse, in primo piano e con un rossetto rosso accesissimo.

In braccio a "cicciobello" c'è Maria Elena Boschi, spunta una foto sconvolgente: ecco la renziana... | Guarda

Poi, ovviamente è la volta del paesaggio e infine di un suo scatto in pantaloncini corti, ancora abbronzata e dal fisico invidiabile. Non sono comunque le prime immagini sul suo viaggio. Qualche giorno fa la parlamentare si era fatta fotografare in tenuta serale: un abito corto in pizzo bianco. Quanto è bastato a far impazzire i suoi tantissimi ammiratori. Tra questi c'è ovviamente Pier Francesco Boschi, suo fratello minore.

Ma davvero? Maria Elena Boschi "incastrata" dalle foto di Dagospia: ecco a quale matrimonio è stata pizzicata | Guarda

Manca invece il commento del compagno Giulio Berruti con il quale la relazione va a gonfie vele. Non è un caso infatti che i due siano stati pizzicati in vacanza al mare in atteggiamenti a dir poco bollenti. "Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono", aveva detto la stessa Boschi a Verissimo.

"Ha fatto carriera su questo". Trattativa Stato-Mafia, la Boschi umilia Travaglio: "Quando nei talk-show..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.