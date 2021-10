L'aria che tira, tizio abbronzatissimo incassa il reddito M5s? Domenico De Masi: "Tu sei l'emblema dei ladri"

20 ottobre 2021 a

Nervi tesi a L'aria che tira, su La7. In studio da Myrta Merlino si parla di reddito di cittadinanza: in collegamento da Catania c'è Massimiliano Zuccarello, percettore del reddito grillino. La Merlino gli consiglia di stemperare un po' l'abbronzatura, che poco si addice a un "disperato" in cerca di lavoro e che lo avvicina, semmai, a un vacanziero che si gode la vita grazie al sussidio statale. Esattamente quello che non vorrebbe chi, come Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, a suo tempo aveva inventato "l'assegno ai fannulloni", com'è stata ribattezzata la misura dai più maliziosi.

I dati ufficiali parlano di truffe per 15 miliardi negli ultimi due mesi. E forse per questo Domenico De Masi, sconcertato, va su tutte le furie. "Zuccarello è un signore giovane, aitante, gran fisico", ironizza la Merlino. "L'emblema dei ladri!", sbotta il sociologo, uno dei punti di riferimenti del Movimento 5 Stelle delle origini. "Non è proprio così - lo corregge la Merlino -, lui vorrebbe lavorare ma nessuno gli offre un lavoro".

"Dico una cosa a quei politici, ce n'è anche uno in studio, che sono contro il reddito - esordisce l'ospite -. Giustamente loro, dopo 5 anni di mandato con stipendi carini... Li vorrei mettere al posto mio, con 700 euro al mese di reddito di cittadinanza, grazie che lo hanno messo. Seconda cosa: io cerco lavoro sempre, ma è anche vero che semi offrono 700 euro non vado a lavorare, l'imprenditore deve capire che se mi dà 700 euro è come se non esce neanche una lira, ma se mi fa un contratto regolare...". E Alan Friedman e Maurizio Gasparri, che lo ascoltano, scuotano il capo esterrefatti.

