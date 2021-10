Non è l'arena, e il sistema Salerno, Rita Mazzotti: "Sparito il mio voto e quello della mia famiglia"

21 ottobre 2021 a

a

a

Si parla del "sistema Salerno" da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, nella puntata di ieri 20 ottobre. In studio c'è Rita Mazzotti, candidata al consiglio comunale di Salerno, che porta la sua drammatica e inquietante testimonianza sulle elezioni nella seconda città campana, spiega che ogni volta che parlava con qualcuno "mi diceva 'non mi dire nulla, è venuta un'altra persona prima di te, non ho scelta'".

"E la svastica?". Giletti sconcertato: una domanda per zittire i due No Green pass in studio | Video

"Speravo in un cambiamento, c'è tanta paura e tanto terrore", prosegue Rita Mazzotti. "Ma è una nuvola. Perché nel momento in cui queste persone vengono minacciate possono anche dire 'sì ok' e poi fare l'opposto".

"Lei come vive, col reddito di cittadinanza?". Giletti umilia la No Green pass | Video

Quindi la denuncia: "È sparito il mio voto, quello di mio padre e quello della mia famiglia", continua la Mazzotti. "Se questa donna non mente, qualcosa in quel seggio non è andato", osserva Giletti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.