Variante Delta plus, bordate di Matteo Bassetti: "Il Covid rialzerà la testa. Basta balle sui morti", cosa sta per accadere

Matteo Bassetti non è particolarmente allarmato dall’attuale aumento dei contagi e dell’incidenza, e ha spiegato il perché in un’intervista rilasciata all’Adnkronos Salute. “Dobbiamo cambiare il modo di guardare a questa infezione - ha dichiarato il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova - rispetto all’anno scorso è tutto diverso. Non dobbiamo guardare l’Rt e l’incidenza: certo occorre vigilare, ma vanno tenuti sotto osservazione i ricoveri in ospedale, dove mi pare che la situazione è di numeri assolutamente gestibili”.

Qualche problema in più potrebbe però verificarsi nei prossimi mesi, vista anche la diffusione della cosiddetta variante Delta plus: “Ci aspettano i medi freddi dove avremo un incremento generale delle malattie respiratorie, l’influenza e il Covid potrà tirare di nuovo su la testa, ma non credo che arriveremo a vedere i numeri del passato”. Inoltre Bassetti non ha nascosto la rabbia nei confronti di chi mette in dubbio il reale numero di decessi legati al Covid: “Pur essendo stato uno di quelli che ha sempre detto che i numeri dei morti, soprattutto nel primo periodo, andavano rivisti e analizzati, mi vergogno di vivere in un Paese in cui c’è qualcuno che guarda quel report dicendo che su 130mila morti solo 3mila sono morti per Covid”.

“Fate tacere questi terrapiattisti e negazionisti - è stato il suo accorato appello - non se ne può più dei loro discorsi. Generano odio, confondono la gente, mistificano la realtà e non portano da nessuna parte”.

