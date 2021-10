Enrico Mentana "sospeso dall'Ordine dei giornalisti". La bordata dal Fatto quotidiano

23 ottobre 2021 a

C'è anche Enrico Mentana tra i 612 giornalisti sospesi dall'Ordine del Lazio. Ad annunciarlo il Fatto quotidiano. L'elenco vip è nutritissimo: oltre al direttore del TgLa7, spiccano Pierluigi Pardo, Vincenzo Mollica, Andrea Purgatori e Francesco Merlo, e altri nomi noti come quelli di Agostino Saccà, Marcello Sorgi, Salvo Sottile, Luca Telese. Tutti personaggi ammirati e rispettati. Ma che hanno un piccolo problema: non hanno ancora attivato l'indirizzo di Posta elettronica certificata, la famigerata Pec, o perlomeno non l'hanno comunicato all'Ordine dei giornalisti del Lazio.

Nessuna grave violazione della deontologia professionale, dunque, ma semplici problemi di burocrazia. "C'è da dire - ricorda il Fatto - che ormai da diversi anni (ormai dal 2014) dagli uffici di Piazza della Torretta si sgolano in tutte le maniere chiedendo agli iscritti di creare questo benedetto indirizzo Pec - servizio che l'Ordine offre a 1,50 euro l'anno -, strumento sempre più utile in tempi di Covid anche per quello che attiene la vita fuori dalle redazioni".

"In linea assolutamente teorica - si legge ancora sul quotidiano diretto da Marco Travaglio -, i giornalisti sospesi dovrebbero interrompere immediatamente le loro collaborazioni e i loro rapporti professionali e rischiano anche dei danni a livello contributivo, con l'Inpgi (l'ente previdenziale di categoria) che sarebbe obbligato a restituire ai rispettivi editori i suoi contributi previdenziali di pertinenza". Nelle prossime ore si cercherà di arrivare a una mediazione, assicura sempre il Fatto, anche perché siamo alla vigilia della elezione del nuovo presidente dell'Ordine laziale.

