Papa Francesco, la frase "sfuggita" sulle suore: "Non fate le..."

Un consiglio che ha spiazzato tutti. Questa volta Papa Francesco si è sbottonato e alle suore delle Figlie di Maria Ausiliatrice raccomanda: "Non fate le zitellone". Proprio così, Bergoglio ricorda come persona che hanno rinunciato al matrimonio, ai figli e a tanto altro rischiano di diventare "zitellone", "cioè mondane, preoccupate per quelle cose... E l’orizzonte si chiude, perché dicono: ‘Questa neanche mi ha guardato, quella mi ha insultato, quella...’ I conflitti interni che chiudono".

Il pericolo secondo il capo della Santa Sede è "la mondanità spirituale":" Non dimenticatevi che il peggiore male che può accadere nella Chiesa - ha ribadito - è la mondanità spirituale. Posso dire quasi che sembra peggio di un peccato, perché la mondanità spirituale è quello spirito così sottile che occupa il posto dell'annuncio, che occupa il posto della fede, che occupa il posto dello Spirito Santo".

Poi il Pontefice è tornato sull'attualità con un chiaro riferimento alla discussione in Consiglio europeo sulla possibilità di costruire muri per frenare l'arrivo di migranti. "Siamo chiamati a un amore senza frontiere e senza limiti, segno e testimonianza che si può andare oltre i muri degli egoismi e degli interessi personali e nazionali", è stato l'ennesimo monito.

