In Onda, Concita De Gregorio: “Salvini e Meloni convocati da Berlusconi? Perché non sono adatti", fango sul centrodestra

Come ogni fine settimana, su La7 è tornato In Onda al posto di Otto e Mezzo. David Parenzo e Concita De Gregorio hanno incentrato la discussione con i loro ospiti sul centrodestra che deve fare i conti con una dura sconfitta elettorale. Anche se le amministrative non sono certo equiparabili alle elezioni politiche, ma comunque un campanello d’allarme lo hanno fatto suonare.

“Dove sta andando Matteo Salvini?”, si è chiesto Parenzo, che poi ha aggiunto: “È un punto determinante, così come lo è il ritorno in pompa magna di Silvio Berlusconi, che ha convocato tutti da lui per provare a fare quello che forse gli riesce meglio, ovvero il federatore. Ovviamente la situazione è diversa rispetto al 1994, quando riuscì a mettere insieme ex missini, secessionisti e ex democristiani. Ora si trova davanti uno scenario diverso”. “Anche perché - si è intromessa la De Gregorio - mi sembra che Berlusconi abbia convocato Salvini e Meloni per dire loro che non sono adatti”.

Un commento un po’ “brutale”, come lo ha definito Parenzo prima di dare la parola a Gianni Riotta: “Il centrodestra ha sbagliato candidati a Roma e Milano, dove erano del tutto improponibili, e ha incassato una secca sconfitta. Poi c’è un dilemma strategico: stare con i populisti inseguendo le manifestazioni no green pass e varie banalità o stare dove sono sempre stati con Berlusconi, ovvero con l’Italia moderata?”.

