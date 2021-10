L'aria che tira, Vittorio Feltri in consiglio comunale: "L'unica cosa che mi fa emozionare", occhio a queste immagini

25 ottobre 2021 a

Siparietto esilarante tra Vittorio Feltri e Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 25 ottobre. La conduttrice gli fa vedere la clip del suo esordio in Consiglio comunale di Milano con Fratelli d'Italia: "Io mi emoziono solo di fronte a una bella ragazza", dice il direttore editoriale di Libero entrando a Palazzo Marino. Un esordio show quello di Feltri in Comune. Che dalla Merlino ribadisce: "Mi emoziono solo di fronte a una bella ragazza, nonostante l'età sono ancora vivo". E la conduttrice, tra le risate, commenta: "Caro Vittorio, questo è poco ma sicuro".

Poi seriamente, parlando della corsa al Quirinale: "Non credo che si possano fare delle previsioni sul prossimo presidente della Repubblica, il più delle volte poi sono sbagliate", prosegue Vittorio Feltri. "Perché l'elezione è frutto di trattative di aula che non sono statiche. Bisogna aspettare la prima votazione per capire in quale direzione si vuole andare".

"L'ideale sarebbe che fossero gli italiani a votare il presidente della Repubblica", osserva il direttore, "ma non è possibile e dobbiamo uniformarci ai capricci dei parlamentari e di chi ha il diritto di voto che sono molto numerosi", conclude Feltri.

