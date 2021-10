Matteo Bassett: "Lockdown per non vaccinati, quando può scattare". Estremi rimedi, fissata la data

26 ottobre 2021 a

L'obbligo del Green pass pressoché ovunque non è bastato a convincere i restii al vaccino. In Italia solo oltre 8 milioni i cittadini over-12 che non hanno ricevuto la dose contro il Covid. Numeri che preoccupano, vista la crescita della curva dei contagi e decessi. Per questo l'Alto Adige non esclude misure estreme come l'Austria: un lockdown solo per non vaccinati. È d'accordo anche Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova. "Nel momento in cui si raggiungesse un livello di saturazione dei posti letto in ospedale - ammette ai microfoni di Radio Cusano Campus - potrebbe essere una soluzione".

Secondo Bassetti non dovrà essere limitato l'ingresso nei luoghi di lavoro, ma la partecipazione alle attività ludiche. Là dove si fa più fatica a rinunciare. "Potrebbe valere per ristoranti, bar, cinema, stadi - scende nel dettaglio Bassetti -. Nel momento in cui le cose non dovessero andare, anziché chiudere per tutti, sarei favorevole a chiudere certe attività solo per i non vaccinati, questo contribuirebbe anche a far aumentare il numero di vaccinati".

L'obiettivo è sempre uno solo: convincere più italiani possibili. Il modo in cui arrivarci? "Spetta alla politica individuarlo", ne è convinto l'infettivologo, al tempo stesso dispiaciuto "che ci siano tante persone che non hanno capito che il vaccino è l'unico modo per metterci al sicuro completamente". Ad avvalorare il suo pensiero, i numeri dell'emergenza nei Paesi dell'est Europa, "dove c'è un atteggiamento contrario ai vaccini, mi chiamano colleghi disperati". Il riferimento è alla Romania, dove torna il coprifuoco, e alla Bulgaria, costretta a inviare all'estero i pazienti Covid perché troppo numerosi.

