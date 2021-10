Variante Delta, Tiziano Ferro positivo al Covid: "Anche io l'ho contratto, è stato orrendo"

27 ottobre 2021 a

Anche Tiziano Ferro ha contratto il Covid. Ne ha parlato lui stesso con i suoi fan sui social, in occasione dei 20 anni di "Rosso Relativo", uno dei suoi più grandi successi risalente al 2001. Rispondendo alle domande dei follower, il noto cantautore ha raccontato la sua esperienza, spiegando di non aver passato un periodo semplice. Adesso, però, sta bene. Ferro, pur non specificando in quale periodo ha contratto il virus, ha detto che sta ancora affrontando le conseguenze dei vari sintomi.

L'artista, in particolare, ha confessato di non avere ancora recuperato il senso dell’olfatto. Quello del gusto, invece, a metà. Il Covid, però, non ha di certo fatto perdere il senso dell’ironia a Tiziano, tanto che è lui stesso a scherzarci un po’ su: “È tremendo perché il sapore della pizza non è lo stesso”. In ogni caso, ha raccontato che lottare contro il Covid “è stato orrendo”.

Il cantautore ha spiegato poi che la pandemia l’ha tenuto lontano dai suoi affetti e anche dai suoi fan. Lui stesso, infatti, ha deciso di rinviare le date del tour del 2021. Ovviamente una scelta non facile da prendere. Il tour si sarebbe dovuto svolgere già nel 2020, ma Tiziano Ferro si è ritrovato costretto a rinviare. Avrebbe voluto festeggiare i suoi 20 anni di carriera insieme al pubblico che da sempre lo segue e lo sostiene. Purtroppo, però, non è stato possibile.

