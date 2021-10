CartaBianca, rissa e insulti tra Telese e Paragone: "Tutte cazz***", "Vigliaccata, fascista". Il panico della Berlinguer

27 ottobre 2021 a

Si è parlato anche di Green pass a Cartabianca su Rai 3. Tra gli ospiti delle Berlinguer in studio c'erano Francesca Barra e Luca Telese; in collegamento Massimo Galli e Gianluigi Paragone. A intervenire per prima è stata la Barra, che ha spiegato come secondo lei sia sbagliato prendersela con chi ha scelto di non vaccinarsi e si sottopone al tampone ogni 48 ore per ottenere il certificato. Quello che è successo a Ballando con le Stelle col caso Mietta, insomma. La giornalista, parlando della sua esperienza personale, ha spiegato che lei, incinta al sesto mese, ha scelto di vaccinarsi solo dopo un serrato confronto con il suo medico.

In un secondo momento, invece, c'è stata una discussione piuttosto accesa tra Telese e Paragone. Il primo si è detto favorevole alla vaccinazione di massa. Di opinione completamente diversa Paragone, secondo cui non bisogna arrivare al vaccino "attraverso la vigliaccata del Green pass". Secondo lui, infatti,"chi non si avvale di quel diritto (il vaccino) non è un cittadino di serie B, è sempre lo stesso cittadino con la stessa costituzione e gli stessi diritti, soprattutto al lavoro".

I toni, poi, si sono alzati quando il fondatore di Italexit ha voluto ricordare agli altri ospiti che "in Europa c'è la raccomandazione vaccinale e non l'obbligatorietà vaccinale". A quel punto Telese ha chiesto a Paragone di affermare pubblicamente che "i comizi di Enrico Montesano, dei no vax che parlano delle nanotecnologie e del grafene sono tutte cazz***", visto che quelli sono i personaggi che "vanno in piazza". E ancora: "Leggo l'ambiguità, lui non riesce a dissociarsi dai pazzi". A quel punto Paragone è sbottato: "No, non è vero. Tu sei un fascista, perché vuoi comprimere il diritto di manifestare il proprio pensiero".

