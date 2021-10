Piazzapulita, Selvaggia Lucarelli minaccia l'addio a Ballando: "Io non lavoro così", caos in Rai

29 ottobre 2021 a

"Le ho chiesto se fosse vaccinata, visto che c'è di mezzo anche la mia salute". Selvaggia Lucarelli interviene sul caso Mietta nello studio di Piazzapulita su La7. La giornalista - al programma di Corrado Formigli, la puntata è quella di giovedì 28 ottobre- ha spiegato che la domanda all'artista in gara le è venuta spontanea: "E' un contesto molto serio perché è un contesto lavorativo. Se una persona si prende il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati e dove ci sono anche ultraottantenni e persone con malattie serie, io mi domando se lei sia vaccinata. Mi sembrava importante che lei lo dicesse".

Alla domanda della giornalista e giurata di Ballando con le Stelle, però, Mietta non ha risposto. Salvo poi dire in un secondo momento di non esser ricorsa alla vaccinazione per problemi di salute: "Quello che è successo dimostra che lei che non è vaccinata ha preso il Covid, il ballerino che balla con lei non l'ha preso. E' rimasto circoscritto alla sua persona. Mi sembrava sbagliato far passare il concetto che una persona vaccinata avesse preso il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati. Mi sembrava importante ribadirlo".

L'interrogativo posto dalla Lucarelli però le è costato una denuncia: "Me la sono beccata dal Codacons per violazione della privacy". La giornalista, poi, ha voluto poi precisare: "Io non sono disposta a lavorare con continuità con una persona che non si è vaccinata, non voglio parrucchieri, truccatori, persone sedute accanto a me non vaccinate. E lo chiedo, mi è successo di chiederlo. Non è solo una questione di salute, per me è una scelta. Io voglio che le persone che lavorano con me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi".

