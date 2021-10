Massimo Galli brutalizza Francesca Donato: "Immunità sterilizzante?", volano parole grosse

29 ottobre 2021 a

Massimo Galli e Francesca Donato, ospiti il 28 ottobre di Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi su Canale Nove, si sono duramente scontrati sui no vax. A dare il via alla discussione è stato Scanzi: "Non si possono mettere sullo stesso piano persone che hanno studiato tutta la vita come Galli e gli emeriti ignoranti scientifici" che senza alcun titolo "vanno su un pulpito e ci dicono: ‘non vaccinatevi’". Quindi la ex leghista ha ribattuto: "Questo discorso andrebbe bene se questo fosse un vaccino tradizionale che dà un’immunità sterilizzante".

Parola quest'ultima che ha fatto infuriare il professor Galli: "Onorevole non dica sciocchezze. Che cosa mi parla di immunità sterilizzante da parte di un vaccino! Ma quale vaccino al mondo dà un’immunità sterilizzante? Non potete dire queste cose avendo imparato una lezioncina, non si possono sentire queste cose perché dite delle cose che non stanno né in cielo né in terra".

E ancora: "Se vuole glielo dimostro, mi spiace non volevo arrabbiarmi oggi. Probabilmente è un periodo di qualche tensione, ma sono un nonno felice oggi (è nata la nipotina, ndr). L’immunità sterilizzante? Ma lei lo sa qual è l’efficacia della gran parte dei vaccini che costantemente facciamo? Certamente inferiore ai vaccini che stiamo facendo oggi. Questa immunità sterilizzante è un concetto che non esiste".

