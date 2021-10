Bruno Vespa e la corsa al Quirinale: "Senza centrodestra non si elegge nessuno. Ma...". Il dubbio su Meloni, Salvini e Cav

31 ottobre 2021 a

a

a

Inutile fare ora previsioni su chi sarà il successore di Sergio Mattarella, quello che merita di essere sottolineato - secondo Bruno Vespa - è che per la prima volta dalla fine della prima Repubblica non si potrà eleggere un presidente senza il centrodestra. Ma ce la faranno a restare uniti sul Quirinale? Dopo il "forte incidente parlamentare degli avversari", ovvero la bocciatura del ddl Zan, scrive il direttore di Porta a porta nel suo editoriale su il Giorno, al centrodestra è tornato "il buonumore perso con le elezioni comunali di due settimane fa".

Addio, Michetti: "Ecco perché lascio". Dimissioni a tempo record, un clamoroso "vaffa" al centrodestra?

E gli effetti si sono visti subito: Matteo Salvini "ha rinnovato a Berlusconi l'investitura quirinalizia, ma quel che conta è un giuramento unitario di blindatura fino a fine gennaio", prosegue Bruno Vespa. "Voci di palazzo dicono che Renzi vorrebbe portare al Quirinale Casini con l'aiuto del centrodestra e - alla fine - anche del centrosinistra. Voci credibili", precisa il giornalista, ma anche "in questo momento prive di senso, come qualunque altra ipotesi compresa la più credibile: la promozione di Draghi".

"È sbagliato". Mario Draghi e Dario Franceschini, gola profonda: scontro totale, in Consiglio è successo di tutto

Ma appunto, conclude Vespa, l'unica certezza è "che per la prima volta da quando esiste la Seconda Repubblica, senza il centrodestra non si elegge nessuno". Ora la palla passa a Berlusconi, Salvini e Meloni, se "sapranno davvero tenere una linea comune in un Parlamento che per metà è pronto a tutto pur di non andare alle elezioni anticipate".

"Cosa penso del reddito di cittadinanza". Indiscreto dal CdM, così Draghi ha umiliato i grillini: una frase brutale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.