Maria Giovanna Maglie sui contagi a Trieste: "Come stanno davvero le cose, il resto sono balle"

31 ottobre 2021 a

Ancora un cannoneggiamento social firmato Maria Giovanna Maglie. Nel mirino della giornalista, ancora una volta, le notizie riguardanti il boom di contagi a Trieste, dove il sindaco Roberto Dipiazza ha anche annunciato di star preparando una ordinanza anti-assembramenti.

La città epicentro delle proteste dei portuali, dei no-vax e dei no Green pass, infatti, sta fronteggiando un picco di ospedalizzazioni e contagi. Ma per la Maglie non tutto è come sembra. Dunque, su Twitter, apre il fuoco: "Trieste ha 281 contagi a settimana, è la provincia peggiore d'Italia, ma Trieste confina con la Slovenia che ha 701 casi a settimana. I lavoratori transfrontalieri sono migliaia di persone che vanno e vengono. Il resto sono balle per screditare la protesta", taglia corto la Maglie, secondo cui i contagi sono dovuti alla vicinanza con paesi che hanno una situazione epidemiologica ben peggiore.

Sempre la Maglie, prima di questo cinguettio, ne aveva scritto un altro in cui definiva "notizie infami" quelle relative al caso-Trieste. Infami perché, spiegava proprio come nel secondo tweet, servirebbero per "screditare la protesta" dei portuali e del fronte contrario al certificato verde.

