L'aria che tira, dietro a quella maschera c'è Matteo Bassetti: "Vi convinco io", video-choc dal reparto Covid

Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 nella puntata di oggi 2 novembre ha mandato in onda un video-spot di Matteo Bassetti in cui il direttore di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, dal reparto Covid, invita chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi. "In piena epidemia siamo stati i tuoi eroi anche ora fidati di noi. Vaccinati".

Quindi, in collegamento con la Merlino, ribadisce: "C'è un 10 per cento di quel 15 per cento di non vaccinati che sono titubanti e indecisi. A queste persone dobbiamo parlare e spiegare". Poi Matteo Bassetti aggiunge: "Il vaccino andrebbe fortemente consigliato da parte di noi medici, credo di essere dalla parte della gente quando dico che alcuni medici dovrebbero farsi un pesante esame di coscienza sul perché abbiano scelto di fare questo mestiere".

Insomma, conclude il professore, "forse se gli indecisi non si sono vaccinati è anche colpa di noi medici. Ci sono dei rischi ma tanti benefici. Il vaccino va verso la vita, e quindi segue il giuramento di Ippocrate. Io ci ho messo la faccia".

