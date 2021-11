Fabio Fazio estremo contro i no-vax: "Senza se e senza ma", la sua proposta brutale

02 novembre 2021 a

Fabio Fazio non ha alcun dubbio sul vaccino contro il Covid: "Serve l'obbligo senza se e senza ma". Il conduttore di Che Tempo Che Fa, il programma domenicale su Rai 3, evita di entrare nella polemica sulle manifestazioni dei No Green pass. Per lui l'unica soluzione "per poter tornare a vivere" è e rimane il siero contro il coronavirus. "Non mi pare accettabile rifiutare un vaccino sicuro oltre ogni più rosea previsione e rivendicare il diritto di infettare gli altri o limitare la vita di chi si è fatto vaccinare - spiega all'Adnkronos -. Come per molti altri vaccini per i quali non esistono polemiche, prevederei l’obbligatorietà".

Proprio nel suo salotto, Fazio ha ospitato uno dei massimi esperti, nonché protagonista della pandemia, Anthony Fauci. L'immunologo, consulente della Casa bianca sul coronavirus, ha zittito alcune teorie no vax: "Non c'è nessuna ragionevolezza nel credere che tra dieci-venti anni ci sia un effetto deleterio del vaccino... non c'è un precedente, non c'è nemmeno una ragione meccanicistica per pensarlo!".

Di più, perché citando i dati a disposizione Fauci ha ricordato che "il rischio di contagio o ricovero o morte, al momento varia nell'ambito del gruppo d'età. A livello di popolazione generale, se si è vaccinati, abbiamo dalle 4 alle 5 volte meno possibilità di essere contagiati". Per questo è necessario vaccinare anche i più piccoli, i minori di dodici anni.

