Giorgia Meloni, la stoccata a Schlein: "Uniti solo dall'ossessione di batterci"

domenica 14 settembre 2025
Giorgia Meloni, la stoccata a Schlein: "Uniti solo dall'ossessione di batterci"

(Ansa)

"Ecco il senso della sfida: costruire un Pd che sia sempre più simile alle Feste dei suoi militanti. Costruire un progetto nuovo che si nutre delle culture da cui è nato, mescolandole". Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la Festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia.

"Un partito plurale, e teniamocelo stretto in mezzo a tutti questi partiti personali. Abbiamo perseguito testardamente un obiettivo: unità, unità, unità. Siamo orgogliosi di aver costruito un'alleanza di centrosinistra in tutte le Regioni al voto. Avanti uniti, non succedeva da 20 anni. Dico a Giorgia Meloni e alla destra abituatevi, perché non ce lo facciamo più il favore di dividervi e uniti e compatti vi batteremo, prima alle Regionali e poi alle Politiche. Sono convinta che noi ce la faremo. Sono convinta che costruiremo passo passo l'alleanza progresssista per battere le destre e cambiare questo Paese", ha aggiunto.

Non si è fatta attendere la replica del presidente del Consiglio che su X ha commentato le parole di Schlein: "La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi". 


 

