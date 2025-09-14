Giorgia Meloni, la stoccata a Schlein: "Uniti solo dall'ossessione di batterci"

"Ecco il senso della sfida: costruire un Pd che sia sempre più simile alle Feste dei suoi militanti. Costruire un progetto nuovo che si nutre delle culture da cui è nato, mescolandole". Così la segretaria Pd Elly Schlein chiudendo la Festa nazionale dell'Unità di Reggio Emilia.
"Un partito plurale, e teniamocelo stretto in mezzo a tutti questi partiti personali. Abbiamo perseguito testardamente un obiettivo: unità, unità, unità. Siamo orgogliosi di aver costruito un'alleanza di centrosinistra in tutte le Regioni al voto. Avanti uniti, non succedeva da 20 anni. Dico a Giorgia Meloni e alla destra abituatevi, perché non ce lo facciamo più il favore di dividervi e uniti e compatti vi batteremo, prima alle Regionali e poi alle Politiche. Sono convinta che noi ce la faremo. Sono convinta che costruiremo passo passo l'alleanza progresssista per battere le destre e cambiare questo Paese", ha aggiunto.
Elly Schlein fischiata alla festa del Fatto Quotidiano: "Lo rispetto"Elly Schlein fischiata. Succede alla Festa del Fatto Quotidiano. "Dobbiamo garantire una pace giusta per gli ucrain...
Non si è fatta attendere la replica del presidente del Consiglio che su X ha commentato le parole di Schlein: "La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi".
La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall’ossessione di battere noi. pic.twitter.com/KZspMAYEcG— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 14, 2025