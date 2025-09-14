Roberto Vannacci minacciato di morte a Jesi? La sua reazione: "Me ne frego"

Ancora un attacco choc contro un politico di destra. Ancora una volta una minaccia di morte esplicita. "A Jesi, città delle Marche dove mi recherò il 18 settembre per un evento elettorale, emerge lo spirito democratico di alcuni abitanti del posto". Lo ha scritto sui social il vice segretario della Lega Roberto Vannacci postando un'immagine di una scritta sul muro con il suo nome come nel gioco dell'impiccato ma con l'omino appeso a testa in giù.

"Non ho dubbi - ha scritto il generale Vannacci - a pensare che questi signori siano di sinistra e, più precisamente, si riconoscano negli 'antifà'. D'altra parte sono stati preceduti dagli striscioni che qualche tempo fa sventolavano a Lucca 'Vannacci attento ancora fischia il vento' e 'Vannacci fascista sei il primo della Lista' nonché da quella infelice espressione 'uccidiamolo' riferita al sottoscritto e apparsa nella chat di #Giannini 'bella chat'. La violenza è di sinistra! Vediamo ora se la sinistra si dissocerà dall'antifascismo. Io me ne frego....fatevene una ragione. A presto a Jesi... - ha concluso il leghista -per mantenere la barra a destra anche nelle Marche".